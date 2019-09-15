2019-09-15T20:49:11+03:00
Общество

В Воронеже открыли новый МФЦ

Он будет удобен для жителей Центрального района
Виктор ПАВЛОВ
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В Воронеже состоялось официальное открытие нового многофункционального центра. Как рассказывают в правительстве области, потребность в расширении назрела давно: горожане много раз высказывали пожелания открыть новый филиал в Центральном районе.

Седьмой воронежский МФЦ расположился на проспекте Революции, 33б. Действует тридцать окон обслуживания, система электронной очереди. Есть возможность оценки качества предоставления услуг. Благодаря специальным терминалам госпошлину можно оплачивать прямо при подаче документов.

С режимом работы нового МФЦ можно познакомиться на официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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