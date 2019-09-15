2019-09-15T19:28:28+03:00
Общество

В Воронеже упали цены на услуги "забирателей" из детсада или школы

В прошлом году сопровождающим приходилось платить на 41% больше
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Ольга АНДРЕЕВА
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Воронеж не вошел в число городов, где пользуется популярностью услуга платной встречи детей из школы или садика. Кроме того, стоимость одного обращения к помощникам снизилась за год на 41%. Об этом рассказали аналитики "Авито".

Услуга крайне популярна в Москве и Санкт-Петербурге, а в региональных центрах пока не приживается. Исключения - Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Казань.

По данным экспертов, в Воронеже один выход сопровождающего до школы или из нее обойдется примерно в 100 рублей. При этом в среднем по России услуга стоит 230 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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