В Воронеже никак не могли снести передвижной киоск

СЕГОДНЯ 18:44 2019-09-15T18:45:46+03:00

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Сотрудники управы Центрального района заметили на Комиссаржевской киоск на колесах - автомобиль, с которого продавали фастфуд. Сверились с документами: нет, не должно быть такого торгового объекта.

Направили письма в "Горэлектросеть" и ГИБДД. От первых потребовали отключить киоск, от вторых - провести эвакуацию автомобиля. Когда свет отключили, владельцы бизнеса увезли машину. Однако буквально через несколько дней попытались вернуть ее на прежнее место и снова наладить торговлю. Незамеченными они не остались, пришлось снова выполнить требование управы - уехать куда подальше.

- Предприниматели, размещающие киоски в соответствии с требованиями муниципальных правовых актов, вносят установленные платежи в бюджет города, платят за используемые коммунальные ресурсы. Те, которые действуют незаконно, получают преимущества, нарушающие условия здоровой конкуренции, за счет "экономии", чреватой привлечением к ответственности в рамках действующего законодательства, - поясняют в управе района.

ИСТОЧНИК KP.RU