Обзор авторынка: на пикапах в Воронеже ездят избранные

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-15T17:50:32+03:00

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Казалось бы, пикап - машина чисто утилитарная. Она удобна, чтобы перевезти какие-нибудь стройматериалы по лесным тропинками. Но так уж сложилось, что в России для этих целей используют любой другой тип кузова. Пикап - это что-то нишевое. Решение либо для предпринимателя, либо для модника, либо для любителя активных внедорожных покатушек.

Эти особенности иллюстрируют данные от аналитиков "Авито". Средняя цена пикапа в Воронеже составляет миллион рублей. Не так уж мало для утилитарного автомобиля! В пятерке самых продаваемых моделей вообще нет машины со средней ценой ниже 650 тысяч.

Вот, кстати, и пятерка. Лидером является "Митсубиши L200", серебро получает "Ниссан-Патрол", бронзу - "Тойота-Хайлюкс". На четвертой строчке - "Форд-Рейнжер", на пятой - еще один "Ниссан", уже "Наварра".

В целом за год пикапы подросли в цене на 34%. Но параллельно с этим почти равномерно упали спрос и предложение - на 22% и 25% соответственно. Иными словами, пикап в Воронеже все больше становится чем-то уникальным.

ИСТОЧНИК KP.RU