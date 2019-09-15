2019-09-15T16:35:26+03:00
Общество

Воронежский писатель откроет крымские тайны

Александр Лапин обсудит с читателями роман "Крымский мост"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Книгу Александра Лапина называют романом-путешествием.Книгу Александра Лапина называют романом-путешествием.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В среду, 18 сентября, в 16.30 в Воронежской областной библиотеке им. И.С. Никитина пройдет встреча с писателем Александром Лапиным. Лауреат Большой литературной премии России за 2019 год раскроет секреты удачного произведения и ответит на любые вопросы читателей. В центре встречи - презентация книги "Крымский мост". Автор называет ее романом-путешествием в пространстве, во времени и в самом себе.

- "Крымский мост" для меня - большой подвиг, - признавался Александр Лапин. - Его я написал всего за 22 месяца. Сдал "Святых грешников" и сразу же сел за новую книгу. И меня захватило это повествование! Уперся, работал в полную силу, и текст шел легко.

Иван Щелоков, председатель областной организации Союза писателей России, сравнил книгу Александра Лапина с "Войной и миром" и "Тихим Доном".

ИСТОЧНИК KP.RU

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