2019-09-15T15:37:11+03:00
Происшествия

В Воронеже рабочий получил от заказчика деньги, а потом угнал у него велосипед

Для этого не поленился вскрыть гараж
Виктор ПАВЛОВ
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Рабочий приметил велосипед, когда трудился у хозяина дома. Фото из архива "КП".Рабочий приметил велосипед, когда трудился у хозяина дома. Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Велосипедные кражи чаще всего связаны либо с подъездами, где хозяева оставили своих железных коней на ночь, либо с магазинами ("Зайду на пять минут, пристегивать не буду..."). Но 39-летний мужчина из Курской области так сильно решил заполучить чужой велосипед, что не поленился вскрыть гараж.

Помещение находилось в частном секторе Ленинского района. Стражи порядка посмотрели записи с камер наружного наблюдения и быстро нашли подозреваемого. Оказалось, что мужчина выполнял у потерпевшего подсобные работы. Тут он и приметил велосипед.

Подозреваемый признался, что хотел продать велосипед. Железного коня в итоге вернули владельцу. Вора будут судить по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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