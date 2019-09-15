В Воронеже рабочий получил от заказчика деньги, а потом угнал у него велосипед
Велосипедные кражи чаще всего связаны либо с подъездами, где хозяева оставили своих железных коней на ночь, либо с магазинами ("Зайду на пять минут, пристегивать не буду..."). Но 39-летний мужчина из Курской области так сильно решил заполучить чужой велосипед, что не поленился вскрыть гараж.
Помещение находилось в частном секторе Ленинского района. Стражи порядка посмотрели записи с камер наружного наблюдения и быстро нашли подозреваемого. Оказалось, что мужчина выполнял у потерпевшего подсобные работы. Тут он и приметил велосипед.
Подозреваемый признался, что хотел продать велосипед. Железного коня в итоге вернули владельцу. Вора будут судить по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU