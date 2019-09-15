МЧС предупреждает воронежцев о сильном ветре
Порывы могут достигать 18 м/с
Лучше держаться подальше от конструкций, которые могут упасть.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сильный ветер может наблюдаться в Воронежской области в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на Воронежский гидрометеоцентр. Усиление юго-западного ветра до 18 м/с может наблюдаться с 10.00 до 18.00.
Как рассказывают спасатели, при такой погоде стоит внимательней относится к окружающим объектам. Находиться рядом с щитами наружной рекламы, деревьями или электропроводами не нужно.
По прогнозам синоптиков, понедельник будет облачным. На термометре ждут +18 днем и +10 ночью. К вечеру возможен дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU