Пенсии нужно добиться: жительница Воронежской области доказала свой стаж через суд

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-15T13:47:53+03:00

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Так бывает: работаешь, работаешь... А когда хочешь получить пенсию, узнаешь, что целые годы не засчитываются из-за особенностей оформления документов. Жительница Бобровского района с таким положением дел мириться не стала и обратилась в суд.

Дело в том, что во время досрочного назначения страховой пенсии по старости ей не хотели включать в стаж работу библиотекарем и учителем без занятия штатной должности. Не понравилась сотрудникам Пенсионного фонда и ее работа в должности директора с педагогической нагрузкой шесть часов в неделю. Наконец, решили не засчитывать время нахождения на курсах повышения квалификации.

Суд изучил все документы и постановил удовлетворить требования истца. Решение Управления Пенсионного фонда РФ в Бобровском районе назвали незаконным. Все спорные периоды работы будут включены в стаж.

ИСТОЧНИК KP.RU