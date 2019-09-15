Далеко уносить не пришлось: у воронежского авторынка воруют аккумуляторы
Воронежец рассказал в соцсетях, как остался без аккумулятора. Мужчина поставил свою "семерку" рядом с авторынком и удалился на 20 минут. Когда вернулся, обнаружил вскрытый капот. Аккумулятор исчез. В комментариях горько шутят: "Далеко относить не пришлось. Там же его и продадут".
Сейчас автовладелец ищет свидетелей кражи: проходила она среди бела дня, и явно кто-то что-то мог увидеть.
Как рассказывал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Воронежу, раскрываемость таких краж повысилась благодаря распространению камер видеонаблюдения. У воришек редко есть возможность уйти незамеченными.
ИСТОЧНИК KP.RU