Далеко уносить не пришлось: у воронежского авторынка воруют аккумуляторы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-15T12:40:35+03:00

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Воронежец рассказал в соцсетях, как остался без аккумулятора. Мужчина поставил свою "семерку" рядом с авторынком и удалился на 20 минут. Когда вернулся, обнаружил вскрытый капот. Аккумулятор исчез. В комментариях горько шутят: "Далеко относить не пришлось. Там же его и продадут".

Сейчас автовладелец ищет свидетелей кражи: проходила она среди бела дня, и явно кто-то что-то мог увидеть.

Как рассказывал в эфире радио "КП" (Воронеж, 97.7 FM) Сергей Бучнев, замначальника полиции по оперативной работе УМВД России по Воронежу, раскрываемость таких краж повысилась благодаря распространению камер видеонаблюдения. У воришек редко есть возможность уйти незамеченными.

ИСТОЧНИК KP.RU