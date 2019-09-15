Воронежский "Буран" разгромил "Ростов"

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-15T11:43:57+03:00

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Триумфом воронежцев закончилась игра "Бурана" с "Ростовом". В субботу, 14 сентября, прошел последний матч первой домашней серии сезона 2019-2020 ВХЛ. Игра проходила в Воронеже.

Уже на первой минуте Юрий Маслов забросил шайбу в ворота соперников. На 12-й минуте его успех повторил Илья Кляузов. Третью шайбу забросил Егор Алешин. В конце второго периода он отличился снова: 4:0. До красивого числа 5 довел число голов Кирилл Стрельцов.

У ростовчан скоро будет шанс отыграться. 19 сентября воронежская команда отправится в Ростов-на-Дону с ответным визитом.

ИСТОЧНИК KP.RU