Воронежский "Буран" разгромил "Ростов"
Сине-белые довели число заброшенных шайб до пяти
Изменить размер текста:
Триумфом воронежцев закончилась игра "Бурана" с "Ростовом". В субботу, 14 сентября, прошел последний матч первой домашней серии сезона 2019-2020 ВХЛ. Игра проходила в Воронеже.
Уже на первой минуте Юрий Маслов забросил шайбу в ворота соперников. На 12-й минуте его успех повторил Илья Кляузов. Третью шайбу забросил Егор Алешин. В конце второго периода он отличился снова: 4:0. До красивого числа 5 довел число голов Кирилл Стрельцов.
У ростовчан скоро будет шанс отыграться. 19 сентября воронежская команда отправится в Ростов-на-Дону с ответным визитом.
ИСТОЧНИК KP.RU