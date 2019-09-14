2019-09-14T19:59:14+03:00
Звезды

В литературном музее Воронежа открылась выставка, посвященная 120-летию Платонова

Показывают книги писателя и картины по мотивам его произведений
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено литературным музеем.фото предоставлено литературным музеем.
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В музее имени Никитина открылась выставка «Прошу оставить как есть». Она посвящена жизни и творчеству Андрея Платонова. Проект приурочен к 120-летию со дня его рождения.

Многие художественные произведения Платонова, изданные при жизни писателя, подвергались неоправданному редактированию. Он болезненно переживал сокращения и переиначивание текстов, о чем свидетельствуют его записи на полях машинописей: «Прошу оставить как есть», «Прошу считать по-моему». На первой странице книги «Одухотворенные люди», вышедшей в 1942 году, Платонов написал: «Сокращенное издание, сильно переработанное редактурой – до искажения». В 1946 году, после выхода рассказа «Возвращение», его перестают печатать. В «оттепель» 60- те же самые заредактированные произведения переиздаются.

Большая часть платоновского архива (неопубликованные рассказы и повести, романы, киносценарии и пьесы) была издана в авторской версии и прокомментирована относительно недавно. Владимир Васильев в 80-х годах в своей книге «Андрей Платонов. Очерк жизни и творчества» заметил: «Читатель разминулся с Андреем Платоновым при его жизни, чтоб познакомиться с ним в 60-е годы и открыть его заново уже в наше время». Выставка знакомит с творчеством художников, которых вдохновили эти произведения Платонова. На выставке представлена графика Анатолия Смирнова по мотивам повестей и рассказов «Сокровенный человек», «Река Потудань», «Фро», «Ювенильное море», «Такыр». А также серя акварелей Василия Дмитриенко. Она посвящена сюжету лирически-пронзительной и в тоже время философской повести «Джан». Наряду с графическими работами на выставке представлены фотографии и прижизненные издания воронежской периодики и книг Андрея Платонова.

Выставка будет работать в здании Мещанской управы (ул.Плехановская, 3) до 6 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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