2019-09-14T19:04:37+03:00
Происшествия

В Воронежском водохранилище утонул мужчина в кольчуге

Зачем он хотел себя так испытать, остается непонятным
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Самостоятельно мужчина уже не смог выплытьСамостоятельно мужчина уже не смог выплытьФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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14 сентября в Воронеже с пристани по улице Чернышевского, 1 в водохранилище спрыгнул мужчина в кольчуге. Экстравагантный поступок привлек внимание очевидцев: где он взял такую «одежду»? И что пытался доказать? По-настоящему же горожане запаниковали, когда пловец не смог выплыть на поверхность.

В пресс-службе воронежского ГО и ЧС рассказали, что о ЧП примерно в 10:00 сообщил капитан катера «Москва-16». На место происшествия сразу же выехали спасатели: однако поднять тело водолазам удалось только в 14:00. Погибшему мужчине было 35 лет. И на нем действительно была бутафорская кольчуга.

Воронежцы, ставшие свидетелями этих ужасных событий, рассказывают, что кольчуга из далека казалась настоящей, но вблизи видно, что она сделана для каких-то декоративных целей, быть может, для театральных постановок. Однако вес такой «одежки» мог быть достаточным, чтобы мужчина просто не справился с нагрузкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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