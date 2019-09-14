2019-09-14T19:05:16+03:00
Звезды

Воронежские фанаты смогут попасть на закулисную встречу с культовой американской группой Evanescence

Коллектив выступит в столице Черноземья впервые
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото предоставлено организаторами.фото предоставлено организаторами.
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22 сентября в Воронеже впервые даст концерт американская рок-группа Evanescence. Критики не могут дать точное определение творчеству команды, считая ее ни на что не похожим музыкальным явлением. Коллектив, основанный в 1995-м вокалисткой Эмми Ли и гитаристом Беном Муди, добился невероятной популярности в начале 2003 года – после выхода альбома Fallen, он разошелся тиражом около 15 млн копий и принес группе две премии «Грэмми». Эмоциональная Bring Me To Life стала культовым саундтреком фильма «Сорвиголова», песней №1 в США 13 июня 2003 года и завоевала награду за «лучшее исполнение в стиле хард-рок». А трогательная My Immortal приобрела «золотой» статус в 2009-м после продажи 500 тыс копий. За успешным дебютным альбомом последовали еще два – многослойный и сложный The Open Door (2006) и взрывной, энергичный Evanescence (2011).

Воронежцам Evanescence представят программу из лучших хитов за всю историю коллектива и песен с последнего альбома Synthesis. Концерт пройдет в Event-Hall 22 сентября в 20.00. 85% билетов уже продано.

Особо заинтересованные фанаты смогут встретиться с группой за кулисами на meet&greet, побывать на эсклюзивном саундчеке и сделать фото с кумирами и получить фирменный постер с автографами участников коллектива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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