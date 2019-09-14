В Воронеже за лето подорожал квадратный метр в новостройках

СЕГОДНЯ 17:19 2019-09-14T19:09:19+03:00

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В течение лета стоимость квартир в новостройках поднялась в 53 из 63 городов. К такому выводу на днях пришли специалисты портала недвижимости Domofond.ru. Больше других выросли цены в Иркутске - на 6,6%, Балашихе - на 6,4% и Новосибирске - на 6,3% А что же Воронеж?

В нашем городе три месяца не столь резко сказались на ценнике квадратного метра: если в июне он оценивался в 49 335 рублей, то в августе - в 50 027. То есть рост составил всего 1,4%. Если посмотреть на соседей, то ситуация практически везде разнится. Например, в Белгороде стоимость снизилась за то же время на 0,9%. Но ведь и ценник там какой! Сейчас - 60 118 рублей за квадратный метр. Произошло снижение и в Липецке, правда, всего на 0,1%, но все же. Теперь в новостройке тот же метр оценивается в 43 137 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU