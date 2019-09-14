В Воронежской области в шесть раз снизилось число абортов у девушек до 17 лет

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-14T16:02:48+03:00

Еще 14 лет назад женщины скорее соглашались на прерывание беременности, чем на роды Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Впрочем с 2005 году по 2018 жительнице нашего региона в целом стали реже прибегать к прерыванию беременности

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Минздрав опубликовал статистику на тему «Основные показатели здоровья матери и ребенка» по итогам 2018 года. В частности, ряд глав данного исследования посвящены характеристике абортов в нашей стране. Так, судя по документам, в Воронежской области женщины все реже идут на искусственное прерывание беременности.

Если в 2005 году на 1000 женщин фертильного возраста приходилось примерно 37 тех, кто прибегал к такой мере, то в 2018 году это число снизилось до 11.

Показательнее, вероятно, будет статистика на 100 родившихся в Воронежской области - в сотню входят как дети живые, так и погибшие во время родов. В 2005 году в нашем регионе на это число, согласно докладу, приходилось 123 аборта. Получается, что женщины скорее соглашались на прерывание беременности, чем на роды. К 2018 году число абортов по этому соотношению упало примерно до 28.

Из года в год к прерыванию беременности прибегают и те, кто еще не достиг совершеннолетия. По статистике, на 1000 девочек в возрасте от 10 до 14 лет, в 2018 году пришлось 0,04 случаев аборта. То есть одной из 250 тысяч совсем уж юных девочек все-таки приходилось пройти через такую операцию.

Среди жительниц Воронежской области от 15 до 17 лет статистика такая: на 1000 девушек приходится 0,81 случаев аборта. Хотя по сравнению с тем же 2005 годом, конечно, цифры значительно «упали» - практически в шесть раз.

ИСТОЧНИК KP.RU