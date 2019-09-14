Житель Воронежской области, испугавшись вымышленной атаки мошенников, сам перевел им деньги

СЕГОДНЯ 15:29 2019-09-14T15:29:51+03:00

Он отправил 150 тысяч рублей на некий резервный счет

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На днях 30-летнему жителю города Лиски позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заверил мужчину, что на его счет совершена атака неких «неустановленных работников» этого же финансового учреждения. Якобы они пытались списать деньги, поэтому, чтобы спасти накопления, необходимо перевести средства на «резервный счет».

Звонивший сообщил, что обычная блокировка в данном случае не поможет. Мужчина поверил, снял в банкомате 150 тысяч рублей и через платежный терминал внес их на электронный кошелек уже не вымышленных, а самых настоящих мошенников, которых теперь предстоит найти полицейским.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

- Сотрудники полиции призывают жителей города и области соблюдать бдительность при разглашении личных данных неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, с особой осторожностью переводить денежные средства на неизвестные реквизиты, - напоминают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU