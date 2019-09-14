2019-09-14T14:55:29+03:00
Общество

В центре Воронежа нашли пропавшего мужчину: он гулял по городу в одних трусах

Как выяснилось, ему требуется медицинская помощь
Олег ИВАНОВ
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Предположительно, сейчас пешеход, переполошивший воронежцев, находится в медучрежденииПредположительно, сейчас пешеход, переполошивший воронежцев, находится в медучрежденииФото: СОЦСЕТИ
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13 сентября воронежцы в социальных сетях массово начали распространять фотографии некого мужчины, который гулял по центру города в одних трусах. При этом если днем по проспекту Революции незнакомец шел еще в бриджах, то к вечеру где-то по пути к улице Степана Разина «потерял» и их. Вскоре появилась фотография, на которой видно, что мужчину задержали полицейские.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что о мужчине, выделяющимся своим поведением, сообщили очевидцы. Горожане думали, что странный пешеход может быть не в себе из-за спиртного или каких-либо еще веществ.

Сотрудники отдела № 6 остановили воронежца на улице Никитинской, откуда и доставили его в отдел. Оказалось, что этот 27-летний мужчина находится в розыске. Он живет в Железнодорожном районе вместе с мамой. 12 сентября женщина заявила об исчезновении сына. При этом она предупредила, что тот нуждается в медицинской помощи.

Полицейские связались с матерью и передали ей мужчину. Предположительно, сейчас пешеход, переполошивший воронежцев, находится в медучреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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