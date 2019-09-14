В Воронеже водителя BMW X6, припарковавшегося на пешеходном переходе, оштрафовали на тысячу рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-14T12:53:31+03:00

Вокруг было достаточно места, чтобы мужчина припарковался по правилам Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Помните, если вы стали свидетелем нарушений, то можете направить информацию на сайт ГИБДД

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11 сентября примерно в 18.30 возле дома №104 по улице Сакко и Ванцетти припарковался 41-летний водитель BMW X6. Тем самым мужчина нарушил правила дорожного движения - ведь он остановился на пешеходном переходе. Удивляет то, что вокруг достаточно места, однако водитель почему-то даже не задумался над этим.

В адрес воронежской Госавтоинспекции поступило электронное сообщение, отправленное через официальный сайт ГИБДД. Вскоре нарушителя остановили сотрудники ГИБДД, когда тот ехал по набережной Масалитинова.

- Водитель привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 12.19 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств» и ему назначен штраф в размере 1000 рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Если вы стали свидетелем нарушений, то также как и автор данного сообщения можете направить информацию на сайт ГИБДД, перейдя по данной ссылке https://гибдд.рф/request_main, либо сообщить о нарушении в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU