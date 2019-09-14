Самолет из Воронежа в Санкт-Петербург вновь задержали

СЕГОДНЯ 11:31 2019-09-14T13:36:34+03:00

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Согласно электронному табло воронежского аэропорта, очередной рейс из Воронежа в Санкт-Петербург задержали по техническим причинам. Пассажиры борта РГ-554 должны были вылететь 14 сентября в 7.15. Пока же планируется, что самолет отправится в путь в 13.00. То есть задержка составит, как минимум, шесть часов. Однако нет гарантий, что время вылета лайнера «РусЛайна» не перенесут и на более поздний срок.

Напомним, до этого было уже три ЧП с одним и тем же рейсом, который должен вылетать из Воронежа в 7.15. 4 сентября самолет «Бомбардье CRJ-200» вынужден был вернуться из-за того, что не раскрылась стойка шасси. 5 сентября лайнер вынужден был повернуть назад из-за отказа одной из резервных систем электропитания. В обоих случаях за пассажирами вылетал другой самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU