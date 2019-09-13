В Фонде капремонта Воронежской области объяснили отключение газа в пятиэтажке на 9 Января

СЕГОДНЯ 19:18 2019-09-13T19:18:44+03:00

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Управляющая компания прекратила газоснабжение дома 125 на улице 9 Января. Ранее в пятиэтажке прошли работы по замене кровельного покрытия и восстановлению всех внешних элементов. Но отключение газа никак с ними не связано, утверждают в Фонде капремонта Воронежской области.

Дело в том, что в значительном числе квартир установлены газовые водонагреватели. Разрешение на это оборудование есть только у двух владельцев. Дымовые каналы врезаны в систему вентиляции, что по нормам не допускается. К тому же вентиляционные каналы на чердаке практически разрушились.

- В рамках капитального ремонта кровли подрядчик не вправе выполнять какие-либо работы по восстановлению пришедшей в негодность системы вентиляции, - объясняют в Фонде. - Решением этой проблемы занимаются управляющая компания и специализированная организация.

Ранее в Фонде капремонта рассказали о проблемах с системой вентиляции в другом доме - пятиэтажке на улице 25 Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU