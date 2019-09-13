Мать парня, попавшегося с наркотиками, попыталась подкупить воронежского полицейского за 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-13T18:23:07+03:00

Теперь лишение свободы грозит не только сыну, но и ей

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В Богучарском районе женщина пыталась "откупить" своего сына от уголовного преследования за 200 тысяч рублей. Как сообщают в полиции, в отношении 23-летнего парня возбудили дело за незаконное хранение наркотиков: от трех до десяти лет.

Мать подозреваемого обратилась к оперуполномоченному, проводившему доследственную проверку. Полицейский предупредил ее, что дача взятки - уголовно наказуемое деяние. Но женщина продолжила свои попытки "договориться": попыталась передать 200 тысяч рублей.

В итоге следователи СУ СКР по Воронежской области возбудили новое дело, теперь по статье "Дача взятки". Женщине грозит до восьми лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU