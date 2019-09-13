Синоптики пообещали воронежцам дожди и прохладу на выходных

СЕГОДНЯ 16:26 2019-09-13T16:29:06+03:00

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Кажется, в Воронеж наконец-таки начинается настоящая осень. Те дни сентября, что остались позади, были больше похожи на неуклюжее продолжение лета. По данным Воронежского гидрометеоцентра, на выходных будет от 19 до 23 градусов тепла, возможен дождь.

Довольно мокрым днем может стать суббота. Как раз тут планируется небольшой дождь. Днем +23, ночью - всего 8 градусов тепла. Воскресенье после такого похолодания не оправится. Днем +19 и переменная облачность, ночью +9 и небольшой дождь.

Начало следующей недели тоже будет облачным и дождливым. Осадки прогнозируют по меньшей мере до четверга.

ИСТОЧНИК KP.RU