2019-09-13T16:29:06+03:00
Общество

Синоптики пообещали воронежцам дожди и прохладу на выходных

Суббота может стать довольно мокрым днем
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Кажется, в Воронеж наконец-таки начинается настоящая осень. Те дни сентября, что остались позади, были больше похожи на неуклюжее продолжение лета. По данным Воронежского гидрометеоцентра, на выходных будет от 19 до 23 градусов тепла, возможен дождь.

Довольно мокрым днем может стать суббота. Как раз тут планируется небольшой дождь. Днем +23, ночью - всего 8 градусов тепла. Воскресенье после такого похолодания не оправится. Днем +19 и переменная облачность, ночью +9 и небольшой дождь.

Начало следующей недели тоже будет облачным и дождливым. Осадки прогнозируют по меньшей мере до четверга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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