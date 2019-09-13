В Воронежской области открыли новый ФАП за 6 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-09-13T16:12:44+03:00

Он будет принимать более 700 человек

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13 сентября в микрорайоне Семилукские Выселки открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он будет принимать более 700 человек, в том числе 169 детей. Прием ведут фельдшер и медсестра.

На строительство и оборудование ФАПа выделили 6 млн рублей в рамках областной инвестиционной программы. В здании площадью 71 кв. м расположились кабинет приема населения, процедурный кабинет и помещение для персонала.

- Новый ФАП отвечает всем современным требованиям к лечебному учреждению. Здесь будет оказываться первичная доврачебная медицинская помощь, профилактические медицинские осмотры, - отметила главный врач Воронежской городской поликлиники №22 Людмила Парахина. - До постройки нового ФАПа медицинскую помощь оказывали в приспособленном помещении.

ИСТОЧНИК KP.RU