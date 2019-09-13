2019-09-13T14:33:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить мужчину, сбившего насмерть 6-летнего ребенка

Трагедия случилась летом в селе Чесменка Бобровского района
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Бобровский районный суд направили уголовное дело в отношение 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 13 сентября.

Трагедия случилась 20 июня этого года. Мужчина на автомобиле Lada Priora ехал по улице Спартака села Чесменка. Водитель превысил скорость и сбил шестилетнего мальчика, который переходил дорогу. От полученных травм ребенок умер на месте аварии.

Теперь мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас местный житель находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежские волонтеры помогли обворованной пенсионерке добраться до дочери
Воронежские инспекторы наказали автохама по фотографии
Главный спасатель Воронежской области: "Проблему запахов от тлеющих иловых карт водой не решить"
В Воронежской области 10 лет тюрьмы получил героинщик из Ставрополья
Воронежцев бесплатно научат секретам макияжа и причесок «звездные» визажисты и парикмахеры
Итоги купального сезона: в водоемах Воронежской области погибли 19 человек
В Воронеже стартовал осенний сезон Лиги Чемпионов Бизнеса по футболу
В Воронеже магазин автозапчастей лишился денег из-за липового звонка из рекламного агенства
Умер прокурор Аннинского района Воронежской области
В Воронежской области за жестокие издевательства над ребенком будут судить мать и отчима
Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Владимир Салмин встретился с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным
В Воронеже в массовом ДТП с шестью машинами пострадал мужчина
В Воронеже приостановили работу теплового котла
Воронежский госуниверситет попал в рейтинг лучших вузов мира
Воронежцы обвинили курящих соседей сверху в жутком пожаре на балконе
В Воронеже добровольцы очистят от пластика дикий пляж в Отрожке