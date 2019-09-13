В Воронежской области будут судить мужчину, сбившего насмерть 6-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-13T14:33:15+03:00

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В Бобровский районный суд направили уголовное дело в отношение 42-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 13 сентября.

Трагедия случилась 20 июня этого года. Мужчина на автомобиле Lada Priora ехал по улице Спартака села Чесменка. Водитель превысил скорость и сбил шестилетнего мальчика, который переходил дорогу. От полученных травм ребенок умер на месте аварии.

Теперь мужчине грозит наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Сейчас местный житель находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU