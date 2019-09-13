2019-09-13T13:51:05+03:00
Общество

Воронежские волонтеры помогли обворованной пенсионерке добраться до дочери

Пожилая женщина две недели жила на вокзале в столице Черноземья из-за настигшей ее беды
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: из группы поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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Воронежские волонтеры помогли пенсионерке добраться до дочери. Женщина ехала на поезде из Казахстана в Липецк, но по дороге ее обокрали. Разволновавшись, она по ошибке вышла в столице Черноземья. Дозвониться до дочери не смогла и была вынуждена две недели ночевать на вокзале и питаться в церкви. Историю спасения в соцсети рассказали неравнодушные добровольцы из поисково-спасательного отряда «Черноземье».

- По окончании второй недели ее стали выгонять охранники. Страшно представить, какие переживания выпали на долю человека. Одна в чужом городе, голодная, с больной ногой, без денег и жилья, без единой родной души.Тем не менее женщина выглядела опрятно и не падала духом . Мы не смогли остаться равнодушными, - рассказали волонтеры.

Неделю воронежцы искали родственников пенсионерки. Оказалось, что адрес был указан не совсем точно. Спустя время родных женщины нашли. Но покупать билет на поезд и автобус не решились - хотели убедиться, что ее действительно там ждут. Когда же удалось с ними связаться, выяснилось, что бабушка не сообщила точную дату приезда, поэтому ее и не искали.

- Тем же вечером мы отвезли женщину к дочери в составе малой группы. Радостная и теплая встреча после долгих лет разлуки все-таки состоялась. Мучительное ожидание на вокзале было вознаграждено. Вернулись мы в Воронеж только в третьем часу ночи после долгой беседы, - поделились волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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