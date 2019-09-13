Воронежские инспекторы наказали автохама по фотографии

СЕГОДНЯ 13:47 2019-09-13T14:21:20+03:00

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Полицейские провели мониторинг соцсетей и наткнулись на фотографию "Шкоды-Рапид". Судя по подписи к снимку, машина забралась на тротуар на Ленинском проспекте. Инспекторы начали проверку. Быстро нашли водителя, пообщались с ним. Информация подтвердилась. 10 сентября 24-летний парень поставил машину на тротуар.

- Водитель привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 1000 рублей, - рассказали в областном ГУ МВД.

Ранее подобным образом наказали наглого обочечника. Тот пытался объехать пробку и стал героем видео.

ИСТОЧНИК KP.RU