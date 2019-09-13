В Воронеже стартовал осенний сезон Лиги Чемпионов Бизнеса по футболу

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-13T12:56:18+03:00

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В Воронеже стартовал десятый юбилейный сезон «Лиги Чемпионов Бизнеса» по футболу. За право называться лучшими вступят в борьбу 32 компании.

11 сентября на стадионе «Стрела» в столице Черноземья прошли поединки первого тура, который организует и проводит компания «РУСПОРТИНГ» в Дивизионах «A», «В», «С» и «D».

В Дивизионе «А» «Нижнедевицкавтодор» в упорном противостоянии уступил «Сбербанку» 1:3, «Рудгормаш» одержал верх в «перестрелке» с «Молвестом» 5:4. «Продмаркет» выиграл у «Газпроектинжиниринга» 2:1, пробив при этом 28 раз по воротам соперника. А ЦДС «Дорога» в дебютном матче на турнире уступила более маститым оппонентам «Росавтодору» со счётом 1:8, где хет-трик занёс в свой актив Глеб Южаков.

В Дивизионе «В» команда «Департамента дорожной деятельности» не смогла ничего поделать с «Горэлектросетями» 1:4, по дублю оформили в составе номинальных гостей Евгений Егоров и Дмитрий Колесников. «РВК-Воронеж» в своём первом матче в «Лиге Чемпионов Бизнеса» не снискал удачи с компанией «Космос-Нефть-Газ» 2:3, а «Воронежский Пивзавод» забил четыре безответных мяча «T-Systems» 4:0. «Канцлеръ» забил в ворота «Воронежского механического завода» столько же, но пропустил два гола.

В Дивизионе «С» в битве двух новичков лиги «Kelloggs EXTRA» оказался сильнее соперников из компании «Прайм» 5:1, а ГК «Боравто» неожиданно для многих проиграл «Воронежской кондитерской фабрике» 0:6. «Курьер Сервис Экспресс» камня на камне не оставил на «Промсвязьбанке» - 12:0, а ребята из компании «Энергетическая электроника» смогли убедительно сыграть и выиграть у «САФ-НЕВА» 5:1. Как мы видим, такой счёт был в среду популярным.

В Дивизионе «D» с «сухим» счетом 5:0 «ВоронежКомплект» обыграл НВП «Протек», где Антон Космодемьянский помог своим партнёрам по команде победить, записав на свой счёт два гола и результативную передачу. «Ростелеком» и «Автомир» сильнейшего выявить не смогли – 1:1. А «Syngenta» победила благодаря дублю Александра Часовникова со счётом 3:1 у «Агро-лидера». «Северсталь» и «Ава-Трейд» выдали огненный матч, в котором сильнее оказались первые 6:3.

Матчи «Лиги Чемпионов Бизнеса» проходят еженедельно по средам с 18:30 до 22:20 (в четыре смены в 18:40, 19:35, 20:30 и 21:25) на стадионе «Стрела». Наблюдать за ходом турнира и смотреть подробную информацию можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU