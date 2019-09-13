В Воронеже в массовом ДТП с шестью машинами пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-13T11:17:49+03:00

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В Воронеже на Московском проспекте у дома №109 столкнулись сразу шесть автомобилей. В массовом ДТП пострадал 35-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась в 7.35 утра в пятницу, 13 сентября. По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Газель», житель Нижнего Новгорода, ехал со стороны Москвы в направлении центра Воронежа. Мужчина не выдержал безопасную дистанцию до «БМВ» под управлением 35-летнего воронежца и влетел в него. После этого иномарка столкнулась с движущимся впереди «Фольксвагеном», под управлением 29-летней местной жительницы. По инерции он врезался в «Хендай» под управлением 42-летней местной жительницы.

Кроме того, автомобиль «БМВ» от удара продолжил движение и столкнулся с движущимся впереди «Хендаем Солярис», под управлением 31-летнего местного жителя. Последний аналогично врезался в «КИА», под управлением 28-летнего воронежца.

В ДТП пострадал водитель «БМВ». Его госпитализировали в медучреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU