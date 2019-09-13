2019-09-13T10:57:15+03:00
Происшествия

Воронежцы обвинили курящих соседей сверху в жутком пожаре на балконе

По словам местных жителей, причиной возгорания стал брошенный окурок
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже на улице Ломоносова в квартире дома №114 полностью сгорел пластиковый балкон. Инцидент произошел 12 сентября вечером. Фотографию пожара опубликовали в популярной группе в соцсети местные жители. Они винят в случившемся курящих соседей сверху.

В МЧС вызов поступил в 19.12. На место выехали 12 человек и три единицы техники. Пожар потушили. В результате в квартире уничтожены огнем домашние вещи на балконе на площади 3 кв.м. и поврежден окном пластиковый блок. Никто не пострадал.

Воронежцы рассказывают, что тушили огонь сначала сами. Горожане заливали огонь водой из тазика. Затем владелец припаркованного во дворе авто принес из машины огнетушитель и отправился в квартиру. Причиной возгорания они считают сброшенный с балкона верхнего этажа окурок. Точную же причину пожара установят специалисты. Они проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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