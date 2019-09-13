2019-09-13T09:34:20+03:00
Общество

В Воронеже добровольцы очистят от пластика дикий пляж в Отрожке

Акция пройдет 15 сентября
Юлия ДИДЕНКО
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Организаторы планируют убрать территорию стометровой береговой линии и проанализировать отходы.Организаторы планируют убрать территорию стометровой береговой линии и проанализировать отходы.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежцев приглашают на юбилейный пластиквотчинг на дикий пляж в районе Отрожки. Добровольцы будут очищать территорию от мусора в воскресенье, 15 сентября, с 11.50 утра. Об этом с своей группе в соцсети сообщили волонтеры регионального отделения Greenpeace.

Организаторы планируют убрать территорию стометровой береговой линии, проанализировать отходы и выяснить, какой одноразовый пластик чаще всего загрязняет природу и вредит ее обитателям.

Добраться до дикого пляжа можно:

- на общественном транспорте до остановки «Завод имени Тельмана», далее по улице Богдана Хмельницкого, пройти под мостом и перейти железную дорогу, затем повернуть налево по улице Розы Люксембург до пляжа;

- на электричке от вокзала Воронеж-1 до станции Отрожка, затем - по улице Розы Люксембург до пляжа.

Организаторы готовы встретить всех желающих. Добровольцев будут ждать в 11.10 у центрального входа на вокзал Воронеж-1 и в 11.40 сразу после железной дороги, после перехода под мостом.

С собой просят взять мешки или пакеты для мусора, а также перчатки. Предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке. В случае непогоды акцию перенесут на следующую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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