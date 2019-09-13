На воронежском полигоне появятся вертодромы
На полигонах Воронежской области оборудуют вертодромы. Площадки будут принимать все типы транспортных и боевых вертолётов, находящихся на вооружении Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО в четверг, 12 сентября.
Вертодромы обеспечат боевую подготовку соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых армий и танковой армии в ходе взаимодействия авиационных и сухопутных подразделений.
Для оборудования вертолётных площадок на общевойсковых полигонах военнослужащие инженерно-аэродромных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО применят металлические аэродромные плиты, произведут укатку грунта до определенной плотности и развернут оборудование, обеспечивающее полёты.
- Ряд вертодромов также получит необходимую инфраструктуру: полевые командно-диспетчерские пункты, метеостанции, топливо-заправочные комплексы, пункты технического обслуживания, специальное освещение и противопожарные системы, - пояснили в пресс-службе ЗВО.
ИСТОЧНИК KP.RU