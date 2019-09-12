Воронежцы могут поучаствовать в гонках на внедорожниках, квадроциклах и мотоциклах

12 Сент. 21:07 2019-09-12T23:58:01+03:00

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Любители внедорожного экстрима не заскучают на ближайших выходных. Сообщество "Вне дорог" пригласило всех на трофи-спринт "Полное Бабяково". Мероприятие будет проводиться в рамках Кубка Воронежской области 2019 и Кубка главы Новоусманского района.

- Это будет зрелищная кольцевая гонка на автомобилях, квадроциклах и мотоциклах, - рассказывают организаторы. - Пройдет она по бездорожью, будет включать различные препятствия. Победитель определяется по наибольшему количеству пройденных кругов за отведенный промежуток времени.

14 сентября станет важным днем для участников - в Бабяково пройдет административная и техническая комиссия. Ну а зрителям стоит приходить 15 сентября. Состоится официальное открытие соревнований и самые зрелищные заезды.

Фото Сергея Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU