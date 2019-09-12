В выходные в Воронеже резко похолодает
Понижение температуры будет сопровождаться грозовыми дождями
фото Елены ФедяшевойФото: из архива «КП»
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В Воронеже заканчивается раннее Бабье лето. Об этом свидетельствую прогнозы синоптиков. Они обещаю резкую перемену погоды уже через два дня.
В субботу в регион придут атмосферные фронты и циклоны с севера Атлантики. Они вызовут грозовые дожди. Сразу после них, в ночь на воскресенье, температура упадет сразу на десять градусов – 15 сентября ожидается не выше 15 градусов.
В дальнейшем может потеплеть, но ненадолго. Во второй декаде сентября осень заявит о своих правах дождями и периодическим ветром при температуре около +16.
ИСТОЧНИК KP.RU