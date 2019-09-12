Житель Нововоронежа зарезал собутыльника

СЕГОДНЯ 18:41 2019-09-12T18:41:34+03:00

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Жители многоэтажного дома в Нововоронеже обнаружили 11 сентября на лестничной клетке бездыханное тело 35-летнего мужчины. Он лежал в луже крови. Очевидцы вызвали полицию и рассказали оперативникам, что незадолго до ЧП слышали шум драки.

Совместными усилиями полицейские и следователи в короткий срок смогли установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 58-летний уроженец города Кемерово, который проживал в том же доме.

По предварительным данным, 11 сентября мужчины распивали спиртные напитки в квартире подозреваемого. В ходе застолья между приятелями завязалась словесная перепалка, переросшая в конфликт и драку. Постепенно оппоненты переместились в подъезд, где продолжили выяснять отношения. Затем хозяин квартиры выхватил нож и несколько раз ударил им гостя. Оставив раненого истекать кровью, злоумышленник скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU