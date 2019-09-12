Воронежцев научат управлять собачьей упряжкой

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-12T13:42:48+03:00

Этот мастер-класс и другие мероприятия в программе праздника в парке им.Дурова 14 сентября

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За неделю до Дня города в Воронеже пройдут районные праздники. Управа Ленинского района приглашает детей и взрослых на торжества в парк им. А.Л. Дурова, которые пройдут 14 сентября.

В программе выступление духового оркестра центра детского творчества, торжественная церемония открытия праздника «Ленинский район – деловой и культурный центр Воронежа»; награждение победителей районного конкурса за лучшее благоустройство территории района; праздничный концерт и игровая программа для детей.

Любители животных смогут поучаствовать в шоу с собаками «Верные друзья», в рамках которого пройдет показ различных пород, танцы с собаками, костюмированный парад-шоу и мастер-класс по управлению собачьей упряжкой.

ИСТОЧНИК KP.RU