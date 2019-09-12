Воронежцев научат управлять собачьей упряжкой
За неделю до Дня города в Воронеже пройдут районные праздники. Управа Ленинского района приглашает детей и взрослых на торжества в парк им. А.Л. Дурова, которые пройдут 14 сентября.
В программе выступление духового оркестра центра детского творчества, торжественная церемония открытия праздника «Ленинский район – деловой и культурный центр Воронежа»; награждение победителей районного конкурса за лучшее благоустройство территории района; праздничный концерт и игровая программа для детей.
Любители животных смогут поучаствовать в шоу с собаками «Верные друзья», в рамках которого пройдет показ различных пород, танцы с собаками, костюмированный парад-шоу и мастер-класс по управлению собачьей упряжкой.
ИСТОЧНИК KP.RU