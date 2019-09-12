2019-09-12T13:33:30+03:00
Происшествия

С карты жительницы Воронежа испарились 150 тыс рублей после звонка лже-службы безопасности банка

А всего за день мошенники обманули жителей региона на 200 тыс рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежцы такие доверчивые! Опять мошенники обманули наших земляков - пятерых человек за сутки, в общей сложности на 200 тыс рублей.

34-летняя жительница Южного микрорайона клюнула на старую «разводку» «службы безопасности банка»: якобы с ее банковской карты происходит списание денег, а чтобы защитить счет от несанкционированного доступа, нужно всего лишь сообщить персональные данные, включая номер карты и защитный код. После того, как дамочка продиктовала пароли, с ее счета испарились 150 тысяч рублей.

Такие случаи происходят изо дня в день, суммы только разные - в зависимости от того, сколько там их хранится на ваших счетах. Запомните: никому никогда не сообщайте информацию о своих банковских картах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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