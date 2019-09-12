2019-09-12T13:31:44+03:00
Общество

В воронежский микрорайон «Озерки» пустили школьный автобус от Нефтебазы

А из других районов города можно добраться на общественном транспорте
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
Изменить размер текста:

Мэрия Воронежа смогла в короткие сроки решить проблему транспортной доступности для горожан нового микрорайона «Озерки» и, в частности, новой школы №104, которая открылась 2 сентября. Родители ребят, проживающих в районе Нефтебазы, жаловались, что их дети не могут добраться на занятия. В День знаний глава города Вадим Кстенин пообещал исправить ситуацию. На днях на рейс вышли два школьных автобуса, которые отвозят учеников в «Озерки» от остановки «Нефтебаза».

Кроме того, благодаря корректировке нескольких городских маршрутов, доехать в новый микрорайон теперь можно и на общественном транспорте. К остановке у школы №104 идут автобусы:

№ 6 «мкр. Озерки – мкр. Тенистый (ост. «Обл. туб. диспансер»)»

№ 41 «мкр. Озерки – ул. Вл. Невского (универмаг «Молодежный»)»

№ 43 «мкр. Озерки – Центр реабилитации»

№ 65А «мкр. Озерки – завод ГОО»

Чтобы это стало возможным профильные подразделения администрации в течение лета совместно с компанией-застройщиком определили и обустроили площадку для отстоя и разворота подвижного состава, установили остановочный павильон и соответствующие дорожные знаки, приобрели и смонтировали светофор на пересечении улиц Шидловского и Ильюшина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ночь с 12 на 13 сентября в Воронеже будут ловить пьяных водителей
Житель области угнал в Воронеже скутер, чтобы доехать до дома
Воронежцев научат управлять собачьей упряжкой
С карты жительницы Воронежа испарились 150 тыс рублей после звонка лже-службы безопасности банка
В Воронеже подешевели овощи и подорожали баранина, яйца и рыба
Воронежец Май Абрикосов отказался от гонорара в 300 тыс за участие в передаче Андрея Малахова
Воронежцам рассказали о планах по рекультивации свалки на улице Землячки,29
На фестиваль по автозвуку и тюнингу приедут 120 участников со всей страны
В Воронеже целый район на Лидии Рябцевой остался без света
В Воронеже женщина пострадала в аварии с автобусом
Глава Нижнедевицкого района Воронежской области покидает пост
В аварии на воронежской трассе погибла следователь по особо важным делам из Москвы
В Воронеже сняли ограждение Пушкинского сквера
Лучшее село Воронежской области выберут интернет-голосованием
В Воронеже снизили цены на билеты Маршакфеста
В Воронеже пройдет «Осенний парад цветов»
Очевидцы: на платной трассе под Воронежем сгорела фура
В Воронежской области выявили 22 случая бешенства среди животных
В центре Воронежа автобус 90-го маршрута задним ходом сбил 16-летнюю девушку
В Воронежской области город окутало дымом и пеплом
В Воронеже задержали курьера с расфасованным наркотиком
В Воронеже зацвела осенняя вишня
В Воронежской области беременная женщина едва не погибла из-за открывшегося кровотечения