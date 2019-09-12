В воронежский микрорайон «Озерки» пустили школьный автобус от Нефтебазы

СЕГОДНЯ 13:13 2019-09-12T13:31:44+03:00

А из других районов города можно добраться на общественном транспорте

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Мэрия Воронежа смогла в короткие сроки решить проблему транспортной доступности для горожан нового микрорайона «Озерки» и, в частности, новой школы №104, которая открылась 2 сентября. Родители ребят, проживающих в районе Нефтебазы, жаловались, что их дети не могут добраться на занятия. В День знаний глава города Вадим Кстенин пообещал исправить ситуацию. На днях на рейс вышли два школьных автобуса, которые отвозят учеников в «Озерки» от остановки «Нефтебаза».

Кроме того, благодаря корректировке нескольких городских маршрутов, доехать в новый микрорайон теперь можно и на общественном транспорте. К остановке у школы №104 идут автобусы:

№ 6 «мкр. Озерки – мкр. Тенистый (ост. «Обл. туб. диспансер»)»

№ 41 «мкр. Озерки – ул. Вл. Невского (универмаг «Молодежный»)»

№ 43 «мкр. Озерки – Центр реабилитации»

№ 65А «мкр. Озерки – завод ГОО»

Чтобы это стало возможным профильные подразделения администрации в течение лета совместно с компанией-застройщиком определили и обустроили площадку для отстоя и разворота подвижного состава, установили остановочный павильон и соответствующие дорожные знаки, приобрели и смонтировали светофор на пересечении улиц Шидловского и Ильюшина.

ИСТОЧНИК KP.RU