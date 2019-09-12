2019-09-12T11:57:22+03:00
Общество

На фестиваль по автозвуку и тюнингу приедут 120 участников со всей страны

Соревнование пройдет в рамках празднования Дня города
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

22 сентября в Воронеже впервые пройдет финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу LFest 2K19. На него съедутся порядка 120 участников из разных регионов России. На Адмиралтейской площади будут представлены автомобили-чемпионы, призеры и участники этапов разных европейских и мировых форматов по автозвуку.

Участники продемонстрируют свой опыт и умение в создании мощных звуковых проектов.

Приобщиться к миру автозвуковой индустрии можно 22 сентября с 12.00 до 22.00.

Чемпионат пройдет в рамках празднования Дня города, на нем вручат Кубок мэра Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ночь с 12 на 13 сентября в Воронеже будут ловить пьяных водителей
Житель области угнал в Воронеже скутер, чтобы доехать до дома
Воронежцев научат управлять собачьей упряжкой
С карты жительницы Воронежа испарились 150 тыс рублей после звонка лже-службы безопасности банка
В Воронеже подешевели овощи и подорожали баранина, яйца и рыба
В воронежский микрорайон «Озерки» пустили школьный автобус от Нефтебазы
Воронежец Май Абрикосов отказался от гонорара в 300 тыс за участие в передаче Андрея Малахова
Воронежцам рассказали о планах по рекультивации свалки на улице Землячки,29
В Воронеже целый район на Лидии Рябцевой остался без света
В Воронеже женщина пострадала в аварии с автобусом
Глава Нижнедевицкого района Воронежской области покидает пост
В аварии на воронежской трассе погибла следователь по особо важным делам из Москвы
В Воронеже сняли ограждение Пушкинского сквера
Лучшее село Воронежской области выберут интернет-голосованием
В Воронеже снизили цены на билеты Маршакфеста
В Воронеже пройдет «Осенний парад цветов»
Очевидцы: на платной трассе под Воронежем сгорела фура
В Воронежской области выявили 22 случая бешенства среди животных
В центре Воронежа автобус 90-го маршрута задним ходом сбил 16-летнюю девушку
В Воронежской области город окутало дымом и пеплом
В Воронеже задержали курьера с расфасованным наркотиком
В Воронеже зацвела осенняя вишня
В Воронежской области беременная женщина едва не погибла из-за открывшегося кровотечения