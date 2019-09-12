На фестиваль по автозвуку и тюнингу приедут 120 участников со всей страны
Соревнование пройдет в рамках празднования Дня города
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
22 сентября в Воронеже впервые пройдет финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу LFest 2K19. На него съедутся порядка 120 участников из разных регионов России. На Адмиралтейской площади будут представлены автомобили-чемпионы, призеры и участники этапов разных европейских и мировых форматов по автозвуку.
Участники продемонстрируют свой опыт и умение в создании мощных звуковых проектов.
Приобщиться к миру автозвуковой индустрии можно 22 сентября с 12.00 до 22.00.
Чемпионат пройдет в рамках празднования Дня города, на нем вручат Кубок мэра Воронежа.
ИСТОЧНИК KP.RU