На фестиваль по автозвуку и тюнингу приедут 120 участников со всей страны

СЕГОДНЯ 11:57 2019-09-12T11:57:22+03:00

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22 сентября в Воронеже впервые пройдет финал чемпионата России по автозвуку и тюнингу LFest 2K19. На него съедутся порядка 120 участников из разных регионов России. На Адмиралтейской площади будут представлены автомобили-чемпионы, призеры и участники этапов разных европейских и мировых форматов по автозвуку.

Участники продемонстрируют свой опыт и умение в создании мощных звуковых проектов.

Приобщиться к миру автозвуковой индустрии можно 22 сентября с 12.00 до 22.00.

Чемпионат пройдет в рамках празднования Дня города, на нем вручат Кубок мэра Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU