В аварии на воронежской трассе погибла следователь по особо важным делам из Москвы

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-12T10:27:03+03:00

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Стала известна личность погибшей в ДТП на 696-м километре М-4 «Дон», которое произошло около половины девятого вечера 10 сентября. Авария унесла жизнь 41-летней жительницы Московской области - подполковника полиции, которая была старшим следователем по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве, об этом сообщил канал РЕН ТВ.

Напомним, следовавший в направлении Москвы «Мерседес Бенц 350», которым управлял 51-летний житель Московской области, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик «Исузу Форвард»: водитель «Мерседеса» с травмами попал в больницу, а женщина погибла на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU