2019-09-12T09:03:43+03:00
Звезды

В Воронеже снизили цены на билеты Маршакфеста

Их можно купить на 10% дешевле, чем в прошлом году
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Дирекция фестиваля "Маршак", который пройдет в Воронеже с 26 октября по 3 ноября, объявила о снижении цен на билеты по сравнению с прошлым годом. Билеты пятого детского форума дешевле на 10 процентов.

- Мы понимаем, что не все могут позволить себе роскошь сходить в театр всей семьей. Поэтом мы сделали более доступные билеты, цены на которые начинаются от 300 рублей, - сообщил директор Воронежского ТЮЗа Андрей Васильев. - Кстати, в этом году наш театр специально к фестивалю выпускает премьеру: для постановки «Золушки» мы пригласили известного режиссера Нину Чусову. Такого спектакля у нас еще не было. В постановке будет использован видео-мэппинг, мы закупили новое оборудование. Обещаю, будет интересно.

Напомним, в этом году в программу Маршакфеста вошли 19 спектаклей 15 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Хабаровска, Израиля и Брюсселя. Читайте подробнее Пятый фестиваль "Маршак" покажет воронежцам масштабный мюзикл, цирковую "Каштанку", историю о блокадном городе в Сирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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