2019-09-11T19:41:47+03:00
Общество

В Воронежской области выявили 22 случая бешенства среди животных

Среди них 9 собак и 7 кошек
Елена ФЕДЯШЕВА
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Бешенство - неизлечимая болезньБешенство - неизлечимая болезньФото: из архива «КП»
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С начала 2019 года на территории Воронежской области зарегистрировали 22 случая лабораторно подтвержденного бешенства животных. Болезнь обнаружили в 15 районах. Чаще всего бешенством заболевали собаки (9 случаев) и кошки (7 случаев). В четырех случаях болезнь выявили у лисиц, по одному случаю – у хорька и крупного рогатого скота.

За тот же период в медицинские организации области обратились 4748 человек, пострадавших от укусов, оцарапываний и ослюнений животных. Всем им назначили курс антирабических прививок для профилактики развития болезни. Больше всего пострадавших от нападений животных в 15 районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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