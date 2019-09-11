2019-09-11T19:50:28+03:00
Происшествия

В центре Воронежа автобус 90-го маршрута задним ходом сбил 16-летнюю девушку

Полицейские проводят проверку
Елена ФЕДЯШЕВА
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После оказания помощи пострадавшую отпустили домойПосле оказания помощи пострадавшую отпустили домойФото: из архива «КП»
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Воронежские полицейские изучают обстоятельства ДТП, произошедшего в среду в 11.20 в районе дома №14 по площади Ленина. По предварительной информации ГУ МВД по Воронежской области 22-летний водитель пассажирского автобуса 90-го маршрута начал сдавать задним ходом от проспекта Революции к улице Плехановской, не убедившись в безопасности своего маневра. Водитель не заметил стоявшую на остановке у края проезжей части девушку и совершил наезд на нее.

На место аварии вызвали врачей. Скорая забрала пострадавшую в медучреждение, где ей оказали помощь, а затем отпустили домой.

Напомним, в тот же день автобус того же маршрута стал участником другого ДТП в центре города. На пересечении Плехановской улицы и площади Ленина маршрутка столкнулась с «Гелендвагеном». К счастью, в аварии никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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