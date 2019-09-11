Рядом с воронежским парком возведут шестиэтажный медцентр и часовню

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-11T16:28:25+03:00

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Сегодня, 11 сентября, инвесторы презентовали проект лечебно-реабилитационного центра, который разместится на улице Моисеева рядом с парком им. Дурова. Его специализация - заболевания опорно-двигательного аппарата, а также кардиологические проблемы. Кроме того, в центре будут развивать такие разные направления, как стоматология, косметология, гинекология. На проект потратят от полутора до двух миллиардов рублей.

Создатели обещают, что строительство шестиэтажного здания с автопарковкой не затронет парк им. Дурова. Более того, подчеркивают, что он важен для самого медцентра, поскольку фактически станет зоной для отдыха пациентов. Кроме того, рядом с центром построят часовню. Срок ввода комплекса в эксплуатацию - четвертый квартал 2020 года.

Ранее проектный институт "Гипрокоммундортранс" объявил об открытом архитектурном конкурсе на лучшую концепцию фасадов реабилитационного центра и благоустройства прилегающей к нему территории.

ИСТОЧНИК KP.RU