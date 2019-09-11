В 45 многоэтажках в центре Воронежа продолжаются работы по ремонту отопления и кровли

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-11T15:52:29+03:00

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В многоквартирных 45 домах Центрального района Воронеже продолжаются работы по капитальному ремонту, в рамках которых меняют отопление и кровлю. Для контроля ходя этих работ руководитель управы Инна Шеина отправилась в инспекционный объезд, в ходе которого проверила степень готовности объектов и соблюдение сроков подрядчиками. Особенно чиновников интересовали дома, в которых расположены социальные объекты.

Во время объезда проверяющие выявили ряд нарушений со стороны подрядных организаций. По всем случаям на виновных составили протоколы и пригласили на заседания административной комиссии для решения о наказании.

ИСТОЧНИК KP.RU