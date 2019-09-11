2019-09-11T15:05:51+03:00
Общество

Воронежцы сообщили о новой «атаке» на деревья Северного леса

Однако трудно сказать, не ошиблись ли очевидцы, ведь до этого там уже некто просверлил 141 сосну
Олег ИВАНОВ
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Такие фото выложили воронежцы 10 сентябряТакие фото выложили воронежцы 10 сентябряФото: СОЦСЕТИ
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10 сентября воронежцы в социальных сетях сообщили, что некто продолжает «сверлить» деревья в Северном лесу. Напомним, несколько месяцев назад там действительно появились непонятные отверстия в 141 дереве. Местные жители предполагают, что внутрь могли подсыпать химикат, чтобы умертвить сосны и освободить место под строительство.

- Увидели, как молодой человек проводит какие-то манипуляции возле деревьев, рядом с катком. После его ухода мы решили поинтересоваться, что он делал, и обнаружили очень интересную картину. Все деревья в радиусе 100 метров просверлены, - уверяет житель Воронежа, пожелавший остаться анонимным.

Однако не известно зафиксировал ли горожанин новую попытку атаки на Северный лес или же все же ошибся и увидел те деревья, что уже были просверлены.

Глава департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Алексей Карякин 27 августа отмечал, что за деревьями сейчас осуществляется еженедельный контроль, и больше ни одно из них не пострадало. Однако активисты продолжают сомневаться в утверждениях властей.

Сейчас трудно определить, есть ли новые пострадавшие Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас трудно определить, есть ли новые пострадавшиеФото: СОЦСЕТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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