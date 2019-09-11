2019-09-11T15:04:29+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: «В работе общественных приемных мелочей не бывает»

Депутаты Воронежской облдумы возобновят прием граждан в здании регионального парламента с середины сентября
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После летних парламентских каникул общественная приемная Воронежской областной Думы возобновляет проведение приемов граждан. Первый прием назначен на 16 сентября, а предварительная запись начинается уже с сегодняшнего дня. Ознакомиться с графиком личных приемов можно на сайте регионального парламента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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