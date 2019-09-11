В Воронеже на перекрестке «Лада» протаранила «Ниссан»: пострадала 10-летняя девочка

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-11T15:00:56+03:00

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В Воронеже на Ленинском проспекте у дома №43 столкнулись две легковушки. Пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 8.20 утра в среду, 11 сентября. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по Ленинскому проспекту от улицы Героев Стратосферы в направлении улицы Брусилова. При развороте на пересечении с переулком Ольховым он не уступил дорогу на перекрестке и влетел в «Ниссан Максима». За рулем иномарки находился 27-летний мужчина, который двигался по Ленинскому проспекту во встречном направлении.

В результате ДТП пострадала 10-летняя пассажирка «Лады». Девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU