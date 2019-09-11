В День города «Комиссары Здоровья» помогут воронежцам получить качественную медицинскую помощь

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-11T12:49:38+03:00

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В День города, 21 сентября, в Воронеже по адресу пр. Революции, 32 будет работать информационная площадка «Комиссары Здоровья». Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Воронежской области приглашает горожан на интерактивный MeetUp по теме «Что такое полис ОМС, и как научиться им пользоваться?».

- В государственной клинике вам предлагают заплатить за услугу? Вы сомневаетесь в качестве лечения? Вас беспокоит долгое ожидание медицинской помощи или вы столкнулись с недоброжелательным отношением персонала? Мы вам поможем, - отмечают в региональном ТФОМС.

Эксперты данного мероприятия на примере конкретных ситуаций, с которыми уже сталкивались воронежцы, помогут понять, как бесплатно пройти профилактический медицинский скрининг и диспансеризацию, чем могут помочь страховые медицинские представители, а также о других возможностях, которые предоставляет полис ОМС.

Подобные публичные мероприятия с участием специалистов фонда и страховых медицинских организаций уже прошли в Калачеевском, Острогожском и Хохольском муниципальных районах Воронежской области. На очереди не только Воронеж, но и Нововоронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU