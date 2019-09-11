2019-09-11T12:49:28+03:00
Общество

На восьми улицах Воронежа установили ограждение тротуаров

Турникеты обновили в самых опасных местах
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

На днях сотрудники Комбината благоустройства Ленинского района Воронежа смонтировали более ста метров оцинкованного ограждения тротуаров на восьми улицах, в том числе таких крупных, как Ворошилова, Донбасская, 20-летия Октября и Кирова.

- В зонах размещения остановочных павильонов, на опасных участках дороги периодически возникает необходимость замены и ремонта пешеходного ограждения, установленного в целях обеспечения безопасности пешеходов и снижения аварийности на дорогах, - рассказали в управе Ленинского района.

Поврежденные и устаревшие секции заменили на новые долговечные конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцы сообщили о новой «атаке» на деревья Северного леса
Владимир Нетёсов: «В работе общественных приемных мелочей не бывает»
В Воронеже на перекрестке «Лада» протаранила «Ниссан»: пострадала 10-летняя девочка
В центре Воронежа ликвидировали «фастфуд на колесах»
На освещение обхода села Лосево в Воронежской области потребуется около 790 млн рублей
В Москве скончался бывший представитель президента в Воронежской области
В Воронеже прокуратура закрыла оружейный магазин
В День города воронежцы смогут найти костюм Железного человека и собрать камни бесконечности
Жительница Воронежа хотела помочь попавшей в беду подруге, но нарвалась на мошенников
В День города «Комиссары Здоровья» помогут воронежцам получить качественную медицинскую помощь
В Воронежской области женщина будет судиться с соседом, построившем на месте ее дома ангар
Чтобы научить племянницу водить, житель Воронежской области угнал автомобиль