На восьми улицах Воронежа установили ограждение тротуаров

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-11T12:49:28+03:00

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На днях сотрудники Комбината благоустройства Ленинского района Воронежа смонтировали более ста метров оцинкованного ограждения тротуаров на восьми улицах, в том числе таких крупных, как Ворошилова, Донбасская, 20-летия Октября и Кирова.

- В зонах размещения остановочных павильонов, на опасных участках дороги периодически возникает необходимость замены и ремонта пешеходного ограждения, установленного в целях обеспечения безопасности пешеходов и снижения аварийности на дорогах, - рассказали в управе Ленинского района.

Поврежденные и устаревшие секции заменили на новые долговечные конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU