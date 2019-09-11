На восьми улицах Воронежа установили ограждение тротуаров
Турникеты обновили в самых опасных местах
фото управы Ленинского района
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На днях сотрудники Комбината благоустройства Ленинского района Воронежа смонтировали более ста метров оцинкованного ограждения тротуаров на восьми улицах, в том числе таких крупных, как Ворошилова, Донбасская, 20-летия Октября и Кирова.
- В зонах размещения остановочных павильонов, на опасных участках дороги периодически возникает необходимость замены и ремонта пешеходного ограждения, установленного в целях обеспечения безопасности пешеходов и снижения аварийности на дорогах, - рассказали в управе Ленинского района.
Поврежденные и устаревшие секции заменили на новые долговечные конструкции.
ИСТОЧНИК KP.RU