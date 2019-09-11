2019-09-11T12:07:22+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» обменял нападающего Алексея Князева на игрока «Дизеля»

Вероятно, данное решение связано с некими дисциплинарными нарушениями
Олег ИВАНОВ
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Воронежский хоккейный клуб «Буран» совершили обмен игроками с «Дизелем». 33-летний нападающий Алексей Князев теперь будет выступать в Пензе, а в нашу команду переберется 26-летний форвард Булат Байкеев.

- Хотелось бы напомнить всем болельщикам, которые следят за «Бураном», и ребятам в нашей команде тоже, что когда летом я говорил про некую перезагрузку и про то, что при мне будет в хорошем смысле этого слова – армия в команде, я от своих слов не отказываюсь и отказываться не собираюсь. Именно при мне и при нынешнем тренерском штабе будет так и никак иначе. Поэтому хотелось бы еще раз сказать, что во главу угла мы ставим дисциплину, дисциплину на льду и выполнение игрового задания, так как по нашему мнению, именно эти составляющие позволяют надеяться на положительный результат. И повторюсь еще раз для наших уважаемых болельщиков и для наших игроков, что только тренерский штаб решает, какую тактику и систему прививать команде, какую тактику должна играть команда в этом матче или в любом другом. А кто должен тренировать команду, решает только руководство клуба и больше никто, - прокомментировал ситуацию менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков.

Михаил Олегович оценил нового нападающего, как негабаритного, скоростного игрока, очень злого по-спортивному.

- Что же касается Алексея, мы желаем ему дальнейших успехов, чтобы травмы обходили его стороной и чтобы он еще не один год радовал болельщиков своей игрой. Спасибо ему, желаем ему удачи, - добавил Михаил Бирюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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